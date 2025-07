Il furto, a Udine, messo a segno in meno di un’ora.

E’ bastata meno di un’ora, ai ladri, per mettere a segno un furto ai danni di una vedova pensionata, residente nel centro di Udine. I malviventi, nel pomeriggio di ieri 8 luglio, tra le 16 e le 16.50, sono riusciti a forzare la porta secondaria dell’abitazione di una 87enne.

Una volta dentro, hanno portato via un orologio Rolex, un Patek Philippe nonché la collezione di marenghi (monete d’oro) svizzeri, tedeschi e ungheresi, diverse catenine in oro giallo e denaro contante per 2mila euro. Il danno complessivo dichiarato è di circa 30mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Udine.