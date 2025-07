Rubignacco celebra i suoi bambini: il parco dedicato a Giulia con lo spettacolo dei “Piccoli”

Intitolazione del parco di Rubignacco e spettacolo di marionette.

Rubignacco rende omaggio ai suoi piccoli cittadini con una cerimonia speciale: giovedì 10 luglio, alle 17.30, il Parco di Rubignacco sarà ufficialmente intitolato “a Giulia e ai bambini e bambine di Rubignacco”, in ricordo della giovane residente scomparsa prematuramente e di tutte le generazioni cresciute in quel luogo.

Subito dopo, alle 18.00, spazio alla magia e al divertimento con lo spettacolo delle celebri marionette di Vittorio Podrecca, pensato per bambini e famiglie. L’appuntamento fa parte del progetto “Piccoli di Podrecca On the Road!”, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il contributo della Regione FVG, promossa dal Comune di Cividale in collaborazione con l’ERT FVG.

Lo spettacolo avverrà all’interno di un furgone itinerante allestito come un teatro viaggiante, ispirato ai tradizionali “Carri di Tespi”, con cui un tempo gli artisti portavano la cultura nelle piazze. A bordo, quattro marionettisti porteranno in scena uno show ispirato al “Varietà” dei Piccoli di Podrecca, con gag, circo e folklore. Ingresso libero, senza prenotazione.

L’intitolazione del parco è frutto di una storia lunga e generosa. L’area, un tempo proprietà della Fondazione ex IPAB, fu ceduta al Comune nel 2012 grazie a un contributo della Provincia di Udine, con la clausola che parte dello spazio fosse destinata ai bambini. La Fondazione, erede dei lasciti testamentari di cinque benemeriti di Rubignacco, ha nel tempo garantito supporto allo studio per tanti piccoli cividalesi.