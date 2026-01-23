Il sit-in a Udine dopo la morte di Pepe, il cane lanciato nel vuoto a Udine.

Questa mattina, nel quartiere Aurora a Udine, si è svolto il sit-in per chiedere “Giustizia per Pepe”, il cane morto dopo essere stato lanciato nel vuoto: un episodio che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.



Alla manifestazione hanno partecipato cittadini, attivisti e associazioni animaliste, riuniti per denunciare non solo la gravità del gesto, ma anche quella che viene percepita come una distanza tra le dichiarazioni istituzionali e un reale impegno sul territorio.

Rizzi: “Istituzioni assenti”.

Tra gli interventi, quello dell’animalista Enrico Rizzi, che ha lamentato l’assenza da parte delle istituzioni: “Siamo bravi a parlare, ma gli atti concreti li facciamo anche mettendoci la faccia. In un caso così, mi aspettavo almeno di trovare un rappresentante delle istituzioni. Non solo i parlamentari, ma in primis il sindaco, poteva venire anche solo cinque minuti. Il videsindaco, l’assessore al benessere animale: non c’è nessuno”.

Rizzi ha poi ribadito la necessità di tolleranza zero per episodi di violenza contro gli animali, chiedendo che gesti di questo tipo vengano affrontati con la massima severità, senza giustificazioni né minimizzazioni. Il sit-in si è svolto in modo pacifico, ma con toni decisi, tra cartelli, slogan e richieste di giustizia non solo per Pepe, ma per tutti gli animali vittime di maltrattamenti.

Il video.