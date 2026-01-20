Lancia il cane nel vuoto: il piccolo Pepe muore dopo il volo di quattro metri

La denuncia di un animalista: un piccolo cane lanciato nel vuoto.

Un cagnolino di 13 anni, Pepe, è morto dopo essere stato lanciato da un’altezza di circa quattro metri in un’area condominiale da un uomo preoccupato che l’animale potesse far del male al figlio. E’ accaduto nel quartiere Aurora, a Udine.

E’ quanto riportato dall’animalista Enrico Rizzi sul proprio profilo social dove è stato postato il video/appello del proprietario del cane. L’episodio sarebbe avvenuto domenica sera. Pepe, affetto da una cardiopatia, era stato portato fuori senza guinzaglio. Il cane si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare comportamenti aggressivi, come raccontato da Davide, figlio della proprietaria.

Il padre del bambino, temendo per la sicurezza del figlio, ha afferrato Pepe e lo ha lanciato verso l’area dei garage condominiali, situata al piano interrato. Il cane è stato poi portato dal veterinario, dove è deceduto alcune ore più tardi. La proprietaria di Pepe ha presentato denuncia alla Questura di Udine. In risposta all’episodio, l’animalista Rizzi ha annunciato una manifestazione di solidarietà prevista per venerdì 23 gennaio, nell’area condominiale teatro del fatto.