Vasco a Udine, Green Rock allo Stadio Friuli: fan e volontari insieme per pulire l’area del concerto

Tra il fiume di fan attesi e l’atmosfera da grande evento, il Vasco Live 2026 a Udine non sarà solo musica. Attorno allo Stadio Friuli prende vita Green Rock!, iniziativa di volontariato ambientale che si muove nel “dietro le quinte” del concerto: volontari e associazioni lavoreanno per ridurre l’impatto dei grandi eventi e ripulire gli spazi verdi circostanti dai piccoli rifiuti.

Il “backstage verde” del concerto

Green Rock!, che prenderà il via nel capoluogo friulano il 27 giugno, coinvolge Coop Alleanza 3.0 insieme a Live Nation e associazioni del territorio come Plastic Over odv e ripuliAMOci challenge odv, impegnate nella tutela ambientale e nella sensibilizzazione sul campo.

Accanto a loro ci sono i Green Angels, volontari di Coop Alleanza 3.0 tra soci e dipendenti, che durante le giornate del concerto saranno presenti anche tra i fan per promuovere comportamenti più attenti e ridurre la dispersione dei rifiuti.

Fan, stadio e città sotto pressione

L’area dello Stadio Friuli diventa così un punto sensibile non solo per la musica, ma anche per la gestione dei flussi e dell’impatto ambientale. L’iniziativa si inserisce proprio in questo contesto: trasformare un grande evento musicale in un’occasione concreta di attenzione al territorio, coinvolgendo direttamente chi partecipa al concerto.

Le istituzioni: “Responsabilità condivisa”

L’assessora all’Ambiente del Comune di Udine, Eleonora Meloni, sottolinea il valore della collaborazione tra enti, associazioni e organizzatori. “È una bella iniziativa che unisce la grande musica all’attenzione concreta per l’ambiente urbano“.

“La mobilitazione delle associazioni del territorio e dei volontari dimostra come la cura degli spazi comuni possa diventare un gesto collettivo, capace di coinvolgere cittadini e fan anche in occasione di grandi eventi come il Vasco Live. Udine è pronta ad accogliere queste due date storiche non solo con entusiasmo, ma anche con un forte senso di responsabilità e rispetto per il territorio”, ha dichiarato.

Coop Alleanza 3.0: “La musica può lasciare un segno positivo”

Per il presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone, Green Rock! è un esempio di come i grandi eventi possano generare valore anche oltre lo spettacolo.

“Per noi è importante ringraziare Vasco e tutto il pubblico di Vasco Live 2026 che in questi giorni raggiungerà Udine per le ultime, attesissime date del tour. Grazie alla partecipazione dei fan, dei Soci e dei colleghi e all’impegno delle associazioni del territorio, Green Rock! è diventata un’occasione concreta per prendersi cura della città che ospita il tour, valorizzandone gli spazi verdi e promuovendo comportamenti rispettosi dell’ambiente. La musica, oltre a unire le persone, può contribuire a generare un impatto positivo sulle comunità locali”, ha dichiarato.

Il progetto si inserisce nel percorso di sostenibilità legato ai grandi concerti, dove la dimensione musicale si intreccia sempre più con quella organizzativa e ambientale. Attorno al Vasco Live 2026, lo Stadio Friuli diventa così non solo palco e platea, ma anche spazio di intervento e cura condivisa.