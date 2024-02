Beccato alla guida con una patente falsa.

Sorpreso alla guida con una patente falsa, gli agenti della Polizia locale di Udine gliel’hanno ritirata, ma la storia non è finita qui. Protagonista, un cittadino georgiano che vive in città e che nei giorni scorsi è stato fermato in centro storico dal personale del Pronto intervento viabilità mentre guidava un’auto con targa francese.

La patente esibita dall’automobilista, apparentemente emessa dal Paese di provenienza, ha insospettito gli operatori che, ad un più accurato controllo ne hanno riscontrato la contraffazione; ne è seguito il sequestro del documento ed il deferimento del soggetto all’Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e la segnalazione per la guida senza patente.

Nei giorni successivi, attraverso le telecamere comunali, è stato possibile constatare che o stesso uomo, non pago delle sanzioni comminategli, continuava a circolare con la stessa autovettura; pertanto, a seguito di controllo mirato, è stato nuovamente fermato nella zona di Piazza I° Maggio.

In quest’occasione, ha esibito una patente georgiana autentica, confidando che l’episodio precedente non fosse noto agli agenti; a quel punto, al soggetto è stata ritirata anche la patente autentica, in quanto scaduta per la guida in Italia ed il veicolo è stato sottoposto a fermo per 60 giorni per non averlo nazionalizzato per tempo munendolo di targhe e documenti italiani.