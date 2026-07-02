È stato inaugurato ieri, mercoledì 1 luglio, il nuovo parcheggio “Villalta” di via Bassi a Udine. La struttura, realizzata all’interno del complesso Spazio Villalta, mette a disposizione 103 posti auto e entra ufficialmente nella rete dei parcheggi in struttura gestiti da SSM – Sistema Sosta e Mobilità.

L’apertura è arrivata con un netto anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori ed è frutto dell’intesa tra SSM, Sabolarie Haven & Hospitality, proprietaria del complesso, e il Comune di Udine, che ha promosso l’accordo per rafforzare l’offerta di sosta in una zona strategica della città, a ridosso del centro.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’amministratore unico di Sabolarie Haven & Hospitality Fabio Londero e la presidente della Fondazione ITS Academy Udine Paola Perabò.

Il nuovo parcheggio Villalta.

Il nuovo parcheggio occupa il piano interrato di Spazio Villalta, il complesso nato dalla riqualificazione dell’ex birreria Dormisch grazie all’investimento del Gruppo Danieli. L’area ospita anche la nuova sede dell’ITS Academy di Udine, l’istituto di formazione tecnica superiore post-diploma dedicato agli ambiti tecnologico e industriale.

La nuova struttura risponde alle esigenze di una zona diventata sempre più frequentata da pendolari, studenti, lavoratori e utenti diretti verso il centro cittadino. I posti auto saranno inoltre a servizio anche dei clienti del Villalta Bistrot.

Gestione remotizzata e controllo dalla control room

Per avviare la gestione del parcheggio, SSM ha installato tecnologie di ultima generazione, tra cui fibra ottica, apparati hardware e di rete, un lettore pedonale per l’accesso e un sistema di timbratura delle convenzioni per il Bistrot.

Il direttore generale di SSM, Pierluigi Pellegrini, ha spiegato che la società è lieta di aver concretizzato la collaborazione con Sabolarie, portando a termine in soli due mesi gli interventi necessari per l’avvio della gestione remotizzata del parcheggio. Pellegrini ha sottolineato anche che la struttura entra ora nella rete SSM ed è collegata alla control room di piazza Primo Maggio, con assistenza diretta agli utenti e controllo in tempo reale della videosorveglianza.

Le prossime tappe di SSM

Per SSM, il parcheggio Villalta rappresenta il primo passo di un piano di sviluppo più ampio. Il presidente del Consiglio di amministrazione, Pietro Del Fabbro, ha evidenziato l’intenzione della società di attivare nuovi parcheggi in struttura a Udine, che andranno ad aggiungersi ai 2.400 posti già gestiti.

Con il Villalta, ha spiegato Del Fabbro, prende avvio un programma di ampliamento della rete cittadina della sosta, di cui la società sta già definendo le prossime tappe.

Il parcheggio Villalta è aperto dalle 7 alle 24, dal lunedì al sabato, con tariffa oraria di 0,60 euro.

A Udine, oltre ai parcheggi in struttura, SSM gestisce circa 4.400 stalli su strada e le aree dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, con 788 posti. Nel territorio provinciale la società è presente anche a Cividale del Friuli, con 350 posti, e a Tolmezzo, con 562 posti.