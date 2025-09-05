L’inaugurazione del Tuday Conad di viale Vittorio Veneto 37 a Udine

Ha riaperto i battenti questa mattina, completamente rinnovato e con l’insegna Tuday Conad, il punto vendita di viale Vittorio Veneto 37 a Udine, dopo una breve chiusura per lavori di ristrutturazione.

La principale novità è la pescheria, con il pesce fresco che arriva tutti i giorni e viene lavorato nel punto vendita per poi essere esposto in pratiche confezioni. Nuovi anche il banco caldo, per un servizio completo di gastronomia-rosticceria, e le casse veloci.

Il taglio del nastro.

Al taglio del nastro erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, il vice Sindaco di Udine, Alessandro Venanzi e la presidente di Legacoop Friuli Venezia Giulia, Michela Vogrig. Il parroco Luciano Nobile ha impartito la benedizione ai presenti. Il negozio, gestito dalla società Vasto Alfredo Francesco, si sviluppa su un’area vendita di circa 590 metri quadri e dà lavoro a una ventina di persone.

Tuday Conad è l’insegna destinata a punti vendita posizionati nelle aree ad alta densità dei centri abitati, dove si arriva prevalentemente a piedi, ma con una proposta che vuol rispondere alle nuove esigenze e stili di vita dei diversi consumatori. Sono molteplici le tipologie di clienti a cui si rivolge il punto vendita: residenti, lavoratori, giovani, famiglie, ma anche i clienti più tradizionalisti che chiedono un alto livello di servizio e qualità.

In programma anche nuovi servizi a disposizione del cliente come il pagamento delle bollette alle casse e la consegna a domicilio. Grazie alla sua peculiarità di negozio versatile, orientato alla “soluzione pronta” il format TuDay Conad si rivolge ai clienti in cerca di una spesa quotidiana completa, veloce, efficiente ed evoluta.

Il nuovo punto vendita.

Nel nuovo punto vendita Tuday sarà mantenuta una quotidiana e continua convenienza dei prezzi, l’ampia gamma di prodotti Logo rosso a marchio Conad, Sapori & Dintorni, Sapori e Idee e Conad Percorso Qualità. Saranno presenti le campagne “bassi e fissi” e “convenienti sempre” e i clienti potranno fruire di promozioni a loro dedicate, nonché potranno trovare in negozio l’attività “Mi Premio” e tutte le campagne di collezionamento a punti organizzate da Conad.

Ogni punto vendita è figlio di un progetto sartoriale, costruito attorno ai bisogni delle persone in quel posto e in quel periodo storico. Tuday Conad vuole essere “il luogo delle cose buone”, che recupera gli spazi espositivi oggi destinati alle campagne promozionali potenziando gli assortimenti continuativi: affianca a prodotti per risolvere le numerose piccole emergenze quotidiane un assortimento distintivo e specializzato, più curato in numerose categorie, differenziate in base al singolo progetto.