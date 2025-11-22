Inaugurato l’Udine Ice Park.

Dopo l’accensione ufficiale delle luci di venerdì sera, Udine si prepara a vivere nuovamente la magia del Natale anche sul ghiaccio Udine Ice Park, che quest’anno inaugura con una grande novità: l’evento, che per le due precedenti edizioni era ospite in Giardin Grande, si sposta nella cornice di piazza XX Settembre, ulteriore location di riferimento di riferimento delle festività cittadine.



In una piazza che per tutte le feste si trasformerà in un accogliente luogo di divertimento sul ghiaccio, tra luci, musica e profumi d’inverno, è stato tagliato il nastro di un’edizione rinnovata, pronta ad accompagnare cittadini e turisti per tutta la durata delle festività con momenti di gioia, condivisione e divertimento.

Dalla pista di pattinaggio al villaggio natalizio.

Al centro torna naturalmente la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, circa 1.200 metri quadri di superficie, dove sarà possibile pattinare ogni giorno immersi in un’atmosfera suggestiva e natalizia. I pattini saranno noleggiabili direttamente presso il banchetto d’accesso, per consentire a tutti – esperti e principianti – di vivere l’esperienza sul ghiaccio in totale comodità.



Accanto alla pista sarà allestito come sempre il villaggio natalizio, con le caratteristiche casette dove assaporare specialità tipiche, dolci stagionali e bevande calde, oltre a spazi dedicati a bambini e bambine per rendere ogni pomeriggio, man mano che si avvicina Natale, un momento sempre speciale.



Gli orari di apertura confermano la formula vincente delle scorse edizioni: pista praticabile ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 20 e aperture prolungate durante i giorni festivi, dalle ore 10 del mattino. Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito ufficiale e sulle pagine social.





“Lo spostamento di Udine Ice Park in piazza XX Settembre va nella direzione che ci siamo dati in questi anni: favorire il ripopolamento delle piazze e riportare vitalità nei luoghi simbolo della nostra città,” commenta il Vicesindaco e assessore al commercio e turismo Alessandro Venanzi. “Siamo molto soddisfatti del percorso condiviso con le categorie economiche e con le attività della zona: questo evento valorizza piazza XX Settembre, il centro storico e l’intera città. Il periodo delle feste è strategico per il nostro turismo e la crescita registrata negli ultimi due anni lo conferma. Il nostro obiettivo è portare costanti novità per tutta la comunità friulana e per i visitatori, che sono sempre più attratti dalla bellezza di Udine.”