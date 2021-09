L’incidente in via Isonzo a Udine.

Si è accorto della disattenzione che aveva commesso probabilmente solo quando ha visto sbucare dal finestrino di destra un’auto e ha sentito un forte botto. Aveva percorso via Isonzo in contromano per trovarsi poi all’incrocio con via Gorizia, proprio quando sopraggiungeva un altro veicolo. Lo scontro è stato inevitabile. Nell’impatto si è ribaltato di fianco buttando giù anche il palo del cartello stradale, che si trova all’intersezione della via. L’altra auto, invece, ha sbandato arrestando poco oltre la sua corsa e venendo tamponata a sua volta dal mezzo della scuola guida dove stava facendo pratica una ragazza di 18 anni di Udine.



Un venerdì 17 da dimenticare, quello di oggi pomeriggio, per tre automobilisti a Udine. L’incidente si è verificato intorno alle 18 e sulla dinamica stanno facendo chiarezza gli agenti della polizia locale di Udine. Stando ai primi riscontri il conducente di un veicolo, K. M., 20 anni residente a Corno di Rosazzo, sarebbe arrivato in contromano da via Isonzo, per poi ritrovarsi in via Gorizia mentre sopraggiungeva un’altra auto, guidata da D. B. M, 59enne di Udine. Nell’impatto l’auto del giovane è stata scaraventata sull’angolo della strada e si è adagiata sul fianco, mentre gli altri due veicoli sono rimasti in carreggiata. Fortunatamente nessuno degli occupanti si è fatto male. Per liberare la strada e mettere in sicurezza le auto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine.

