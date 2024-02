La Polizia locale cerca l’auto pirata.

La Polizia locale di Udine è alla ricerca di informazioni utili per rintracciare un’auto pirata che ha investito un pedone per poi fuggire. L’incidente è avvenuto giovedì scorso, primo febbraio, attorno alle nove di mattina sull’attraversamento pedonale presente in piazzale Chiavris all’imbocco di viale Volontari della Libertà.

Il veicolo, Mercedes di colore grigio scuro alla cui guida vi era una signora bionda di mezza età, ha investito un pedone, di sesso maschile e di mezza età, che stava transitando sulle strisce pedonali dandosi poi alla fuga in direzione di via Tolmezzo.