Pedone investito in via Marsala a Udine.

Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un’auto oggi a Udine: l’incidente stradale è avvenuto in via Marsala. La Sores ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica e ha attivato le forze dell’ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona rimasta ferita che è stata trasportata in condizioni piuttosto serie, in codice giallo con l’ambulanza con a bordo del medico dell’automedica all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.