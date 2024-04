I 40 anni della Sezione Ragazzi della biblioteca Joppi di Udine.

La biblioteca civica Joppi ha organizzato un evento per festeggiare insieme a bambini e famiglie i 40 anni della fondazione della Sezione Ragazzi, 4 decenni di storie, di letture ad alta voce, di libri da guardare e da ascoltare, punto di incontro tra adulti e bambini. Lo spettacolo si terrà domenica 14 aprile alle 16.30 presso l’Auditorium Zanon ed è aperto gratuitamente a tutti, ma è necessaria la prenotazione al link https://www.sbhu.it/eventi/la-musica-e-di-casa/.

Sarà la musica a fare da padrona, in un concerto speciale dedicato al libro per bambini “La musica è di casa” (Panini Editore), della coppia di autrici Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta. Lo spettacolo si sviluppa attraverso divertenti poesie e coinvolgenti filastrocche in musica dedicate alle stanze della casa, il tutto condito da tanta ironia e personaggi pensati per i più piccoli: la cucina dove ritrovarsi al risveglio, il salotto dove c’è giocare e arrampicarsi sul divano, la soffitta per un viaggio nel tempo, fino alla cameretta, il posto sicuro, dove si può giocare e sognare.

Sul palco, accanto alle due autrici, si esibirà una band di talentuosi musicisti e cantanti pronti a coinvolgere il pubblico con le loro divertenti esibizioni: Leo Virgili suonerà il theremin, la chitarra e il trombone, Giacomo Jack Iacuzzo accompagnerà tutto alle percussioni, il sottofondo del contrabbasso sarà opera di Alessandro Turchet, mentre le voci saranno quelle di Aida Talliente e Stefano Gion Fattori. Un’occasione unica per festeggiare e condividere la magia delle storie e della musica con tutta la famiglia.