Il furto dei gioielli da un appartamento di Udine.

Ladri in azione nella serata di sabato a Udine. Un primo colpo è stato messo a segno in via Lombardia. I malviventi sono entrati in un appartamento dalla porta d’ingresso, portando via alcuni gioielli dopo aver messo a soqquadro l’abitazione.

Un secondo tentativo di furto è andato in scena in via Siracusa, nella zona sud. In questo caso, però, i ladri sono stati disturbati dai proprietari della casa che, dopo essersi accorti di presenze estranee, sono andati a controllare, facendo fuggire gli intrusi senza che questi ultimi riuscissero ad asportare nulla.

Per entrambi gli episodi è al lavoro la polizia di Udine.

