Lavori sull’autostrada A23, chiusura notturna all’uscita di Udine Nord

Disagi in vista questa notte, tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. L’uscita di Udine Nord sarà infatti temporaneamente chiusa per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione.
Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di martedì 21 luglio alle 6 di mercoledì 22 luglio e riguarderà esclusivamente i veicoli che percorrono l’autostrada provenendo da Tarvisio. La chiusura si rende necessaria per permettere agli operai di effettuare interventi di manutenzione sul viadotto dello svincolo in condizioni di sicurezza.
Durante le ore di chiusura, agli automobilisti diretti verso Udine viene consigliato di utilizzare in alternativa l’uscita autostradale di Gemona Osoppo, proseguendo poi lungo la viabilità ordinaria.