Lavori allo svincolo tra Udine Sud e A23.

Autostrade Alto Adriatico segnala che nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, dalle ore 21:00 alle 06:00, verranno effettuati lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo che collega il casello di Udine Sud alla A23 in direzione Palmanova.

Per consentire gli interventi, sarà chiusa la rampa proveniente dalla A23 (direzione Tarvisio) verso il casello, così come la rampa che dal casello di Udine Sud immette sulla A23 in direzione Palmanova. Chi viaggia sulla A23 provenendo da Tarvisio ed è diretto verso Udine centro o periferia dovrà utilizzare lo svincolo di Udine Nord, dove sarà potenziata la segnaletica per indicare l’uscita consigliata. Per i residenti nei pressi del casello chiuso diretti verso la A4, invece, è consigliato seguire la viabilità alternativa segnalata dalle frecce gialle e accedere alla A4 dagli svincoli di Palmanova o San Giorgio di Nogaro.