Premio Noax alla migliore fiaba per bambini: vince una coppia di Pagnacco

Il Premio Noax 2025.

Il piccolo e ameno borgo di Noax entra nel mondo delle fiabe: la frazione di Corno di Rosazzo è stata l’ambientazione delle favole pervenute alla giuria del Premio Noax 2025 dedicato proprio alle storie per bambini. Nel corso della cerimonia che si è svolta tradizionalmente nella cinquecentesca chiesa del borgo sono stati conferiti i riconoscimenti agli autori di tre elaborati segnalati dalla giuria e il premio in denaro all’elaborato vincitore messo a disposizione da Civibank.

Una coppia di coniugi di Pagnacco, Chiara Giorgiutti e Luca Capitoli, ha ritirato il primo premio dalle mani del sindaco di Corno di Rosazzo Daniele Moschioni e del direttore della filiale di Manzano dell’istituto cividalese Luigi Pacorini. Tra le opere segnalate dalla giuria vi era anche una eseguita da un’equipe di giovani bengalesi frequentanti il Civiform.

Si è chiusa in questo modo la 12a edizione del riconoscimento indetto dal Comune collinare e dal Circolo culturale Corno e curato dall’arch. Paolo Coretti che ogni anno s’incarica di individuare un’espressione artistica o artigianale a cui dedicare il concorso.

Un’iniziativa che coinvolge varie realtà del paese friulano grazie alle quali è possibile avviarne l’organizzazione. Gli elaborati favolistici pervenuti dovevano essere corredati da illustrazioni colorate: il tutto sarà presto esposto in una mostra a cura del circolo culturale che nella circostanza renderà nota la tematica dell’edizione 2026.