Lavori in alcune strade di Udine.

L’assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol ha incontrato, assieme ai funzionari comunali del Servizio Viabilità, i commercianti e i titolari degli esercizi pubblici della zona a ridosso di Piazza XX Settembre: al centro dell’incontro una ulteriore condivisione sui tempi dei lavori che riguardano alcune strade del centro storico, da tempo interessata dai lavori del CAFC, sia per quel che riguarda la parte idrica che quella delle fognature.

Dopo la riapertura provvisoria di via Battisti è stato deciso di chiudere il lavoro con la posa del porfido al termine di Friuli Doc, quindi presumibilmente ad ottobre, per poter utilizzare la strada nuova e finita durante le vacanze natalizie. Sempre grazie all’interlocuzione con i negozianti è stato poi deciso di effettuare i lavori definitivi in via Canciani e via Poscolle Alta a partire dal 2025, indicativamente con inizio a fine gennaio.

“Un percorso in sintonia con i portatori d’interesse” ha spiegato Ivano Marchiol, che ha voluto sottolineare “l’unità d’intenti fra amministrazione ed esercenti finalizzata a condividere gli step delle varie fasi del cantiere”. “Gli obiettivi sono plurimi: vogliamo garantire la possibilità di utilizzare i dehors nei periodi più significativi dal punto di vista della frequentazione del centro storico e per questo ci siamo impegnati a coordinare al meglio le attività delle imprese per non inficiare questa possibilità. Inoltre rispondiamo all’esigenza di chiudere al più presto possibile i cantieri aperti, salvaguardando le festività natalizie“.