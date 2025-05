Carnevale racconta la sua vita da bomber con Totò Di Natale al Teatro Nuovo di Udine

Andrea Carnevale e Totò Di Natale al Teatrone.

Due icone del calcio italiano, Andrea Carnevale e Totò Di Natale, saranno protagonisti di una serata speciale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, martedì 20 maggio alle ore 20.30, in occasione della presentazione del libro Il destino di un bomber (ed. 66thand2nd), scritto da Carnevale con Giuseppe Sansonna.

L’incontro – a ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it – rientra nel progetto Foyer d’Autore, promosso dalla Fondazione Teatro Nuovo, in collaborazione con Udinese Calcio, Libreria Feltrinelli e Aspettando… La Notte dei Lettori. A dialogare con i due grandi attaccanti ci sarà Martina Delpiccolo, giornalista e direttrice artistica del festival.

Nel libro Carnevale si racconta per la prima volta senza filtri: dalla tragica infanzia segnata da un femminicidio in famiglia, alla scalata verso la gloria calcistica con Maradona al Napoli, fino alla squalifica per doping e al suo ruolo tecnico all’Udinese. Una storia di cadute e rinascite, di talento e resistenza.

Accanto a lui ci sarà Antonio “Totò” Di Natale, idolo assoluto dei friulani, con cui condividerà riflessioni sul calcio, sulla vita e sulla capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport e di storie vere.

Il libro.

La vita di Andrea Carnevale sembra un romanzo. Comincia a sud di Roma, dietro un pallone rincorso a piedi nudi per non rovinare le scarpe buone. La sua giovinezza è segnata da una terribile, duplice tragedia: la madre viene uccisa a colpi d’ascia da suo padre sul greto di un torrente vicino alla loro casa. Qualche anno più tardi, l’uomo si suiciderà in carcere.

Rimasto senza genitori, Andrea reagisce costruendosi una corazza e giocando a calcio ogni volta che può, con il sogno di diventare un giorno calciatore professionista. Dopo aver lavorato duramente ed essersi fatto le ossa nelle squadre minori, riuscirà a giocare nella Serie A più scintillante di sempre insieme con campioni del calibro di Zico prima e Maradona poi.

Seguono giorni e notti esaltanti, coppe e scudetti, assist e gol storici: risarcimenti di un destino altalenante e di un passato difficile. Convocato come titolare per i Mondiali di Italia 90, Carnevale viene oscurato come tutti dalla meteora Schillaci. In quegli anni sposa un volto noto della tv ed è ingaggiato finalmente dall’amata Roma, ma arriva una squalifica per doping. Costretto ad appendere le scarpe al chiodo.

Gli autori.

Andrea Carnevale, nato a Monte San Biagio, in provincia di Latina, nel 1961, negli anni Ottanta e Novanta è stato un attaccante di Reggiana, Catania, Udinese, Napoli, Roma e Pescara. I suoi successi sono però legati ai quattro campionati: due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA. In Nazionale ha totalizzato 10 presenze e due reti. Attualmente è un osservatore dell’Udinese Calcio.

Giuseppe Sansonna, classe 1977, è un autore e regista di Rai Cultura. Ha firmato libri e documentari dedicati, tra gli altri, a Zdeněk Zeman, Tomas Milian, Carmelo Bene, Mario Schifano. Dal 2019 scrive recensioni cinematografiche e saggi per «Linus». Nel 2016 ha pubblicato per minimum fax Hollywood sul Tevere, raccolta di biografie in chiaroscuro di alcune star dello spettacolo italiano.