Travolto da un tronco, morto sul lavoro un boscaiolo di 41 anni

Un boscaiolo di origine rumena è morto oggi a Sappada.

Un boscaiolo di 41 anni è morto questo pomeriggio a Sappada. L’incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 18 di oggi, 17 maggio nel bosco della Digola, dove sono intervenuti la stazione di Sappada con dieci tecnici del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale.

È qui, durante un’operazione di spostamento con la teleferica di alcuni tronchi, che ha perso la vita un boscaiolo di nazionalità romena del 1984. L’uomo è stato travolto da un tronco che ha rimbalzato durante la traslazione con la teleferica. Inutili i tentativi di rianimazione dell’equipe dell’elisoccorso di Pieve di Cadore.

L’incidente è accaduto in un brutto posto, dal quale sarebbe stata difficile l’evacuazione via terra, essendo posizionato in un avvallamento: le squadre di terra sono comunque accorse sul posto con le attrezzature e i materiali per il trasporto. Valutata la difficoltà dell’evacuazione via terra, la Guardia di Finanza è stata portata sullo scenario con un secondo elicottero dotato di gancio baricentrico per autorizzare la rimozione della salma.