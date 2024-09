Lite alla Cavarzerani.

Un’accesa discussione è scoppiata tra due uomini di nazionalità afgana nella serata di domenica, 1° settembre, all’interno della caserma Cavarzerani di via Cividale: al culmine della lite, scoppiata a quanto pare per futili motivi, un migrante di 43 anni è stato accoltellato dal connazionale 25enne che lo ha colpito alla gamba ed è poi scappato prima dell’arrivo della Radiomobile. Il ferito è stato soccorso e non è in pericolo di vita.