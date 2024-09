Entrano in azienda, rubano cellulari e soldi poi scappano col furgone della ditta

Furto in una azienda di Udine.

Hanno approfittato della chiusura del fine settimana per mettere a segno un furto in azienda: tra le 23.30 del 31 agosto e le 7 di lunedì 2 settembre, infatti, i ladri hanno colpito la Blue Service, azienda di cleaning professionale di via Linussio a Udine.

I malviventi sono entrati nell’edificio dopo aver forzato la porta laterale e hanno rubato alcuni cellulari e contanti per 400 euro. Non contenti, per scappare hanno usato un furgone Ducato intestato alla ditta.

Domenica 1° settembre, invece, ignoti hanno preso di mira un’altra azienda udinese, questa volta in via Robert Schumann: vittima del furto, la ditta Wwts: qui, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso portando via monitor e l’incasso delle macchinette-distributori. Il danno è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile.