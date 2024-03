Arriva l’ok per l’affittò del ramo di azienda dei locali legati a dall’Ava.

Riapriranno a breve i locali di dall’Ava legati alla Prosciutteria Srl, società dichiarata fallita il 7 marzo dal tribunale di Udine. Il giudice delegato Gianmarco Calienno ha dato il via libera all’asta per l’affitto del ramo d’azienda, che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto di vendite giudiziarie di Udine . Gli interessati avranno tempo fino alle 11 di mercoledì 20 marzo per depositare le loro offerte.

La decisione di affittare il ramo d’azienda mira a garantire la continuità operativa e la salvaguardia dei quasi ottanta dipendenti. Già una solida realtà imprenditoriale regionale ha espresso interesse nell’affittare l’azienda, assicurando un impegno irrevocabile per assumere i locali. Tuttavia, il bando aperto a tutti consentirà una competizione equa, dando l‘opportunità ad altri potenziali acquirenti di presentare le proprie offerte. In seguito all’apertura delle buste contenenti le offerte, sarà effettuata l’aggiudicazione. Se non ci saranno ulteriori offerte, sarà assegnato alla realtà imprenditoriale che ha già manifestato interesse.

locali interessati dalla potenziale riapertura sono distribuiti tra Udine, San Daniele, Aiello e Cortina. Tra essi, il Caffè Diemme e il Piccolo Bar di via Rialto ad Udine, la Prosciutteria Ie e Jonny Luanie a San Daniele, la Prosciutteria e la Caffetteria Bakery al Palmanova Outlet Village di Aiello, e infine L.P.26 e Villa Sandi a Cortina.