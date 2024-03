Taglio del nastro per la farmacia e l’ambulatorio a Treppo Ligosullo.

Doppia inaugurazione per il nuovo dispensario farmaceutico e dell’ambulatorio medico a Treppo Ligosullo. Alla cerimonia presenti l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, il sindaco Marco Plazzotta, del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e di Stefania Spiz che gestirà il dispensario farmaceutico.

“Questa doppia inaugurazione rappresenta un modello da replicare – ha commentato Riccardi – da mettere a disposizione per contrastare le difficoltà del sistema sanitario che paga scelte non assunte negli anni ed è la dimostrazione tangibile di come si possa fare salute anche in condizioni di difficoltà territoriale con un impegno capace di convincere il sistema professionale a scegliere di svolgere la propria funzione anche all’interno di piccole comunità di montagna. In questo senso la giornata odierna è simbolica perché la farmacia dei servizi e l’ambulatorio medico in una piccola comunità di montagna rispondono ai criteri di prossimità e capillarità e offrono servizi fondamentali per i cittadini. Avere a disposizione una risposta sanitaria primaria attraverso queste due strutture consentirà ai cittadini di non essere costretti a rivolgersi impropriamente al Pronto soccorso o all’ospedale. Con questo modello diamo dunque una risposta anche all’inappropriatezza che oggi insiste sul nostro sistema ospedaliero“.

Un modello da replicare.

Un momento dell’inaugurazione.

L’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato come “i nostri Pronto soccorso sono frequentati da persone che presentano condizioni di inappropriatezza tali per cui 3 cittadini su 4 sono codici bianchi e verdi. Il modello rappresentato dall’inaugurazione odierna va moltiplicato sul territorio perché ha in sé la prossimità con un sistema più possibile vicino al cittadino e la capillarità che il sistema delle farmacie garantisce e consentirà anche attraverso l’uso della tecnologia di dare risposte sul territorio alleggerendo le strutture ospedaliere e riducendo i disagi nei confronti dei cittadini garantendo loro le appropriate risposte di salute“.