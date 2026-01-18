L’Università di Udine inaugura il nuovo anno accademico: domani la cerimonia

18 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

La cerimonia di inaugurazione del 48esimo anno accademico dell’Università di Udine.

Domani, lunedì 19 gennaio, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2025–2026 dell’Università di Udine, il 48° della sua storia. La cerimonia si terrà, dalle 10.30, nell’aula “Marzio Strassoldo” (via Tomadini 30/a, Udine).

L’ingresso del corteo accademico aprirà la celebrazione. Seguiranno: i saluti istituzionali del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; la relazione del rettore, Angelo Montanari; gli interventi dei rappresentanti degli studenti, Elizabeth Moretti, presidente del Consiglio degli studenti, e del personale tecnico amministrativo, Loris Menegon, componente del Senato accademico. Seguirà l’intermezzo musicale eseguito dell’orchestra dell’Ateneo friulano.

Prenderà quindi la parola il delegato dell’Ateneo per l’educazione alla pace e alla non violenza, Tommaso Piffer, che introdurrà la lectio magistralis di Andrea Riccardi, intitolata “La pace è possibile?”. Riccardi è professore emerito di Storia contemporanea, è stato ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione ed è il fondatore della Comunità di Sant’Egidio. In chiusura il tradizionale inno del Gaudeamus intonato dal coro “Gilberto Pressacco” accompagnato dall’orchestra dell’Università.

