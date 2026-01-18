L’Università di Udine inaugura il nuovo anno accademico: domani la cerimonia

La cerimonia di inaugurazione del 48esimo anno accademico dell’Università di Udine.

Domani, lunedì 19 gennaio, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2025–2026 dell’Università di Udine, il 48° della sua storia. La cerimonia si terrà, dalle 10.30, nell’aula “Marzio Strassoldo” (via Tomadini 30/a, Udine).

L’ingresso del corteo accademico aprirà la celebrazione. Seguiranno: i saluti istituzionali del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; la relazione del rettore, Angelo Montanari; gli interventi dei rappresentanti degli studenti, Elizabeth Moretti, presidente del Consiglio degli studenti, e del personale tecnico amministrativo, Loris Menegon, componente del Senato accademico. Seguirà l’intermezzo musicale eseguito dell’orchestra dell’Ateneo friulano.

Prenderà quindi la parola il delegato dell’Ateneo per l’educazione alla pace e alla non violenza, Tommaso Piffer, che introdurrà la lectio magistralis di Andrea Riccardi, intitolata “La pace è possibile?”. Riccardi è professore emerito di Storia contemporanea, è stato ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione ed è il fondatore della Comunità di Sant’Egidio. In chiusura il tradizionale inno del Gaudeamus intonato dal coro “Gilberto Pressacco” accompagnato dall’orchestra dell’Università.