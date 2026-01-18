Emma Aicher vince il superG di Coppa del Mondo a Tarvisio

È la tedesca Emma Aicher la regina del superG di Coppa del Mondo a Tarvisio. La 23enne, unica vera polivalente del circuito femminile, ha conquistato la sua quarta vittoria in carriera – la seconda dopo il successo in discesa in Val d’Isère – fermando il cronometro su 1’14”04.

Alle sue spalle, ancora una volta protagonista in ogni condizione di pista e di neve, la campionessa americana Lindsey Vonn, seconda in 1’14”31. Completa il podio la ceca Ester Ledecka, terza in 1’14”98.

La migliore delle azzurre è stata Sofia Goggia, che ha chiuso sesta in 1’15”15. La bergamasca, apparsa a tratti un po’ brusca su una neve non ideale per le sue caratteristiche, ha comunque definito la sua una gara “solida”, pur in un fine settimana non esaltante. La sua consapevolezza dei propri mezzi resta intatta.

Buona la prova complessiva della squadra italiana:

Laura Pirovano è decima in 1’15”30, Roberta Melesi undicesima in 1’15”34, Elena Curtoni sedicesima in 1’15”67. Una gara segnata anche da un po’ di fastidiosa nebbia in quota, su una pista tecnicamente non complessa ma che richiedeva grande scorrevolezza.

Sfortunata invece Nicol Delago, vincitrice della discesa di sabato, uscita di scena per salto di porta dopo una spigolata, nonostante avesse fatto segnare il miglior tempo al primo intermedio. Spavento senza gravi conseguenze per la neozelandese Alice Robinson, protagonista di una spettacolare caduta che le è costata però la leadership nella classifica di superG: resta ferma a 188 punti. In testa alla graduatoria passa ora Sofia Goggia con 200 punti, seguita da Vonn a 190.