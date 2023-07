Cresce l’attesa per Madame, il concerto al Castello di Udine

Evento attesissimo dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia è quello che andrà in scena venerdì 28 luglio al Castello di Udine: protagonista sul palco sarà la cantautrice e rapper italiana Madame. Artista capace di conquistare pubblico e critica con il suo primo album omonimo “Madame”, certificato tre volte platino, di vincere il premio Lunezia e la Targa Tenco come miglior opera prima e di confermarsi con il suo secondo album “L’amore”, uscito a fine marzo e attestatosi da subito in testa alle classifiche. Madame in queste settimane è in tour per portare la sua nuova musica e i maggiori successi, che l’hanno resa l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), sui palchi più suggestivi della penisola.

“L’amore” è il suo secondo disco in studio di Madame (certificato oro), uscito il 31 marzo e che ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni” racconta l’artista.

Chi è Madame.

MADAME è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 38 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata”, uscito venerdì 9 giugno.

I prossimi eventi al Castello di Udine.

Fra i prossimi eventi in programma nell’estate del Castello di Udine troviamo i live di Mario Biondi (2 agosto) e Diodato (6 agosto) e lo spettacolo comico di Francesco Cicchella (5 agosto).