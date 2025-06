I Madracs Udine sono campioni d’Italia di serie A2

I Madracs Udine promossi in serie A1.

Con una straordinaria vittoria per 15 a 6 nella finale playoff di sabato 31 maggio, giocata a Lignano Sabbiadoro contro i Red Cobra Palermo, i Madracs Udine si laureano Campioni d’Italia di Serie A2 e conquistano la promozione in Serie A1, la massima serie nazionale di hockey in carrozzina elettrica. Non è la prima volta che la squadra friulana raggiunge la Serie A1, ma è la prima promozione conquistata vincendo il campionato, a coronamento di una stagione straordinaria.

Una cavalcata trionfale, frutto di determinazione, spirito di sacrificio e orgoglio friulano, che ha portato il club a scrivere un’altra pagina importante del proprio cammino sportivo. In campo, una squadra unita, compatta, radicata nei valori della terra friulana, dove anche i giocatori provenienti dall’estero hanno più volte ribadito il loro fortissimo senso di appartenenza alla Udine verde nera e al Friuli.

Si guarda alla Serie A1.

La società, orgogliosa del risultato ottenuto, guarda ora al futuro: “Per affrontare la prossima stagione in A1 – dichiara il Presidente Ivan Minigutti – è necessario compiere un salto di qualità anche dal punto di vista organizzativo ed economico. Servono sponsor forti e strutturati, pronti ad accompagnarci nelle sfide della massima serie e, perché no, anche in eventuali competizioni internazionali. I costi aumentano in modo significativo e da soli non possiamo farcela: chiediamo alle realtà imprenditoriali friulane di credere in noi, come noi crediamo nel nostro territorio”.

Il capitano Benedetta De Cecco ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al termine della finale: “È stata una stagione pazzesca con un gruppo pazzesco. Un grazie sincero a tutti i giocatori che hanno sempre dato il massimo lottando per un obiettivo comune, allo staff tecnico capitanato da Coach Marco Cozzarolo, ai volontari che lavorano ogni giorno nell’ombra e a tutti i tifosi, sempre presenti in grande numero e follemente innamorati dei Madracs. Questo successo è anche vostro”.

Archiviata la festa promozione, i Madracs Udine tornano subito al lavoro per preparare un altro importante appuntamento: la Coppa Italia, in programma dal 12 al 14 giugno sempre a Lignano Sabbiadoro, dove la squadra è pronta a dare nuovamente battaglia.

L’appello della società.

Per continuare a crescere, servono alleati pronti a credere nel progetto verde-nero. Il futuro dei Madracs si costruisce solo insieme: è il momento di unire le forze e investire in una squadra che rappresenta con passione, orgoglio e competenza l’eccellenza sportiva e sociale del Friuli Venezia Giulia. Vi invitiamo quindi a rispondere all’appello. Per contatti e proposte di partnership: scrivete o chiamate al +39 331 376 93 51 oppure inviate una email a info@madracs.it.