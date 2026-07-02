Atletica Malignani, Marta Corazza è campionessa italiana Under 18

Un fine settimana da incorniciare per il Malignani Libertas Udine, protagonista tra i Campionati Italiani Under 18 di Grosseto e i Campionati Regionali Assoluti. La società friulana ha raccolto titoli, medaglie, record regionali e qualificazioni importanti, confermando l’ottimo stato di forma dei suoi atleti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.



A prendersi la scena, a Grosseto, è stata soprattutto Marta Corazza, capace di conquistare il titolo italiano Under 18 nel lancio del martello. L’atleta del Malignani Libertas Udine ha dominato la gara dall’inizio alla fine, imponendosi con la misura di 63,19 metri, prestazione che vale anche il nuovo record regionale.

Il bronzo di Di Bartolomei e gli azzurri verso gli Europei

Sempre nel settore lanci è arrivata anche la splendida medaglia di bronzo di Luca Di Bartolomei, salito sul podio grazie a un lancio da 60,91 metri. Per Corazza e Di Bartolomei il tricolore rappresenta una tappa importante di una stagione già di altissimo livello: a metà luglio vestiranno infatti la maglia azzurra ai Campionati Europei Under 18 di Rieti, confermandosi tra i migliori prospetti italiani della specialità.



Da sottolineare anche il quarto posto di Matteo Miconi nei 400 ostacoli e quello della staffetta femminile 4×400, che ha impreziosito la propria prova con il nuovo record regionale.

Bernardis da record nel peso, qualificazioni per gli Assoluti

Risultati di grande valore sono arrivati anche dai Campionati Regionali Assoluti. Elettra Bernardis ha confermato il suo eccellente momento di forma nel getto del peso, vincendo con la misura di 16 metri, anche in questo caso nuovo record regionale. Una prestazione resa ancora più significativa dalla continuità dimostrata in pedana, con tre lanci vicini ai 16 metri.



Per Bernardis si tratta di un segnale importante in vista del prossimo impegno internazionale: i Campionati Mondiali di categoria a Eugene, negli Stati Uniti, dove rappresenterà l’Italia con la maglia azzurra.



Tra le migliori prestazioni cronometriche spicca il 51″89 di Cristiano Giovanatto nei 400 ostacoli. Sono arrivati anche gli attesi tempi di qualificazione nei 110 ostacoli, con Rizzi che ha corso in 14″59 e Coren in 14″62. Insieme a Giovanatto, entrambi hanno ottenuto il minimo per i Campionati Italiani Assoluti.

Cresce anche il settore velocità

Il weekend ha confermato anche la crescita del settore velocità del Malignani Libertas Udine. Francesco Cariola ha chiuso i 400 metri in 48″08, tempo che gli vale il minimo per il Challenge nazionale. Qualificazione centrata anche da Carlotta De Caro nei 400 ostacoli.



Il bilancio complessivo premia il lavoro quotidiano di atleti e allenatori, confermando l’elevato livello tecnico raggiunto dalla società udinese. Un risultato che valorizza l’intero staff, con una menzione particolare per Mario Vecchiato, tecnico dei due medagliati del martello, Marta Corazza e Luca Di Bartolomei.