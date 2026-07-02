Temporali nel Pordenonese, decine di interventi dei vigili del fuoco

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco nel Pordenonese, dopo l’ondata di maltempo che nella serata di mercoledì 1 luglio ha colpito il territorio con temporali, vento forte e fulmini.



Tra le 20 e la mezzanotte, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha gestito circa 60 richieste di soccorso legate agli effetti del maltempo. In quattro ore sono stati 42 gli interventi portati a termine dalle squadre del comando della Destra Tagliamento.

Sei squadre al lavoro per alberi e strutture pericolanti

Le operazioni hanno impegnato sei squadre, supportate da due autoscale e da un’autogru. Le richieste di intervento hanno riguardato soprattutto alberi caduti o pericolanti, elementi costruttivi danneggiati dal vento, pali caduti o rimasti in condizioni di pericolo.



Una ventina di richieste relative alla caduta di alberi è stata dirottata alle squadre della Protezione civile, già presenti sul territorio per fronteggiare le conseguenze del temporale.

Quattro principi d’incendio nelle abitazioni

Tra gli interventi più delicati si registrano anche quattro principi d’incendio in abitazioni, provocati dalle scariche elettriche del temporale. I roghi sono stati affrontati dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza gli edifici interessati ed evitare conseguenze più gravi.