Trentacinquemila presenze stimate, trenta attrazioni in sfilata e quasi 1.500 figuranti in maschera: la Mascherata Udinese 2026 si prende la scena del Carnevale regionale e, numeri alla mano, diventa la manifestazione più partecipata del Friuli Venezia Giulia.



Lunedì scorso il centro storico di Udine si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il corteo, partito da via Gemona, ha attraversato le vie cittadine tra ali di folla e applausi, confermando la crescita di un evento tornato in città soltanto lo scorso anno dopo una pausa durata quindici anni.

Trenta attrazioni e un centro storico gremito

La parata ha schierato 17 carri allegorici, 9 gruppi mascherati, 3 bande musicali e un gruppo di majorette, per un totale di 30 attrazioni complessive. Una macchina organizzativa imponente che ha animato il cuore della città con colori, musica e scenografie curate nei dettagli.



Secondo i dati diffusi dagli organizzatori, sono state circa 35 mila le persone che hanno assistito agli eventi del Carnevale e alla Mascherata, un risultato che colloca Udine davanti ad altri appuntamenti storici e molto partecipati della regione.

Un ritorno che diventa tradizione

Dopo il successo dell’edizione 2025, che aveva segnato il ritorno della sfilata in città, l’appuntamento 2026 ha compiuto un ulteriore salto di qualità. L’alto livello dei carri allegorici e l’entusiasmo del pubblico hanno fatto da traino, consolidando la manifestazione tra le principali del panorama regionale.

Anche le comparse raccontano la portata dell’evento: quasi 1.500 persone in maschera hanno preso parte al corteo, percependo fin dalla partenza un clima caloroso e partecipato lungo tutto il percorso. Un segnale evidente di come la Mascherata sia tornata a essere un momento identitario per la città.

Sicurezza e organizzazione senza criticità

Positivo anche il bilancio sul fronte dell’ordine pubblico. Non si sono registrati problemi grazie al servizio predisposto dalle Forze dell’Ordine e al coordinamento operativo messo in campo durante tutta la manifestazione.