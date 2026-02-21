La bambina è caduta dalla seggiovia sulle piste di Piancavallo.

Una bambina di 5 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di sabato 21 febbraio a Piancavallo, dopo essere scivolata da una seggiovia in zona Casere e un volo di circa tre metri.



Secondo le prime informazioni, la piccola si trovava sul seggiolino quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra. Immediato l’allarme al Numero unico di emergenza 112.

La centrale operativa Sores di Palmanova ha attivato tempestivamente la macchina dei soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Il personale del soccorso piste, che ha raggiunto la bambina in pochi minuti, prestando le prime cure e procedendo alla stabilizzazione sul posto. La piccola è stata poi trasportata in barella fino all’hotel Sport, dove è stata affidata al personale sanitario per ulteriori accertamenti.