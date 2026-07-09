Massimo dei voti alla Maturità, ecco chi sono i bravissimi del Malignani

Sono 33 gli studenti dell’ISIS “Arturo Malignani” di Udine che hanno raggiunto il punteggio massimo di 100/100 all’Esame di Stato 2025, tra cui 12 hanno ottenuto anche la lode.



Situato in viale Leonardo da Vinci 10, l’Istituto Malignani propone una ricca e articolata offerta formativa, suddivisa in due grandi ambiti: il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Tecnologico.

Gli studenti premiati nell’Istituto Tecnico Tecnologico

Nel percorso di Trasporti e Logistica, indirizzo Costruzioni Aeronautiche, si sono distinti con il massimo dei voti Samuele Bellina, Federico Brussolo, Alessandro Musaio Somma, Gabriele Musaj e Filippo Toppazzini.



Nel settore di Chimica e Biotecnologie Ambientali – Articolazione Biotecnologie Ambientali, hanno ottenuto la lode Manuel Meroi e Domitilla Rodeano.



Nella stessa area, ma nel ramo Biotecnologie, si segnalano Marco De Rosa e Sofia Disint e, nel ramo Chimica e Materiali, Sasha Martinis.



Per il corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia, hanno raggiunto il punteggio massimo Sebastiano Fon, Justin Uzoma Oham, Samuel Pittis, Simone Stefani e Patrick Grillo. Massimo Marello ha ottenuto la lode.



In Elettrotecnica ad eccellere è stato Michele Pignat, in Costruzioni Ambiente Territorio Davide Margarit, mentre in Telecomunicazioni Diego Not, Raffaele Cocco, Edoardo Rossi ed Ermanno Vuano, gli ultimi due con la lode.

I risultati del Liceo Scientifico

Passando al Liceo Scientifico, l’opzione delle Scienze Applicate ha visto raggiungere il cento a Simone Schneider, Chiara Mini, Morgan Torbia, e Riccardo Cicala, mentre hanno ottenuto il massimo con lode Riccardo Medves, Luca Piliego, Sebastiano Rui, Antonio Francesconi, Riccardo Venuti e Giulia Zebelloni.



Infine, per il Liceo Scientifico opzione Matematico, ha conseguito il 100 con lode Noemi Pituello.

Le parole della dirigente scolastica

“I risultati degli scrutini confermano la qualità del lavoro svolto dalla nostra comunità scolastica”, ha dichiarato la Dirigente scolastica Maria Elisabetta Giannuzzi. “Il miglioramento registrato nel Liceo è un segnale incoraggiante; altrettanto significativa è la stabilità complessiva degli esiti, che testimonia l’impegno quotidiano di studenti, famiglie, docenti e personale scolastico. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni ragazzo nel proprio percorso di crescita, valorizzandone le potenzialità e sostenendolo nel raggiungimento del proprio successo formativo. Gli ottimi risultati conseguiti agli Esami di Maturità rappresentano un’ulteriore conferma del valore del percorso formativo svolto dai nostri studenti”.