Autocisterna si ribalta a Ruda con 30mila litri di carburante: chiusa la strada

L’incidente sulla Sr 351 a Ruda: autocisterna carica di carburante si è ribaltata nel campo a lato della strada.

Un’autocisterna per il trasporto di carburanti si è ribaltata questa mattina, giovedì 9 luglio 2026, lungo la Sr 351, nel territorio comunale di Ruda. Il mezzo trasportava complessivamente 30mila litri di carburante, suddivisi in 17mila litri di benzina e 13mila litri di gasolio.



L’allarme è scattato attorno alle 6, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti con l’autopompa e l’autobotte del Distaccamento di Cervignano, il funzionario di guardia del Comando di Udine e il Nucleo regionale NBCR del Comando di Trieste, specializzato negli interventi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico. La squadra NBCR è composta da sei operatori specializzati e da un funzionario.

Il mezzo finisce fuori strada e si capovolge nel campo

Per cause in corso di accertamento, l’autocisterna è uscita di strada finendo in un campo adiacente alla carreggiata, dove si è completamente capovolta. L’autista è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina ed è stato successivamente affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.



Al momento, secondo quanto comunicato, non si sono verificati sversamenti di idrocarburi. La situazione resta comunque delicata per la quantità di carburante presente all’interno della cisterna e per la posizione del mezzo incidentato.

In corso il travaso di benzina e gasolio

Gli operatori del Nucleo NBCR hanno avviato le operazioni di travaso del carburante in un’altra cisterna vuota fatta arrivare sul posto. L’intervento si sta rivelando complesso sia per le alte temperature sia per il fatto che il semirimorchio si trova completamente capovolto.



Per poter aspirare benzina e gasolio, i Vigili del fuoco hanno dovuto smontare le valvole di fondo del semirimorchio, così da inserire nella cisterna le tubazioni necessarie al travaso in sicurezza.

Sr 351 chiusa al traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la Sr 351 è stata chiusa al traffico e resterà interdetta fino al completamento dell’intervento, che potrebbe concludersi nel corso del pomeriggio. Sul posto, per quanto di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri.