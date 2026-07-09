La prima Notte in Giallo conquista tutti: cento ospiti per la cena sotto le stelle

La Notte in Giallo di Valle di Soffumbergo.

Cento ospiti, una cena d’autore sotto le stelle e un intero borgo avvolto da una sfumatura dorata. La prima “Notte in Giallo” di Valle di Soffumbergo, nel Comune di Faedis, si è chiusa con un bilancio più che positivo, confermando il forte interesse del pubblico per gli appuntamenti capaci di unire enogastronomia, territorio e atmosfera.



L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco locale, ha registrato il tutto esaurito, con richieste di partecipazione superiori alle aspettative già in tempi molto rapidi. Un debutto riuscito per un format pensato per valorizzare ulteriormente Valle di Soffumbergo, borgo panoramico conosciuto anche come il “Balcone del Friuli”.

Una cena d’autore nel borgo panoramico

La serata è stata costruita come un vero percorso sensoriale, con il colore giallo scelto come filo conduttore dell’intero evento. Il menù d’autore è stato ideato da un team dell’Unione Cuochi FVG, che ha reinterpretato la tradizione regionale attraverso portate curate nei dettagli, sia nei sapori sia nella presentazione.



Ai fornelli si sono alternati Yuri Riccato dell’Antica Trattoria Miculan, Matteo Collura, Campione Italiano Pasticceria 2020, Elia Bulgarelli, giurato ai Campionati di Cucina Italiana, Laura Martinuzzo, Lady Chef FVG, e la presidente regionale dell’Unione Cuochi FVG Marinella Ferigo.



A raccontare il percorso gastronomico è stata la docente e gastronoma Diana Babic, con la collaborazione di Alessandro Pareschi, accompagnando gli ospiti alla scoperta delle proposte servite durante la cena.

Vini del territorio e atmosfera sotto le stelle

A completare l’esperienza è stata una selezione di vini del territorio, con il Refosco di Faedis in primo piano. Gli abbinamenti sono stati illustrati dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, che hanno guidato i presenti in un viaggio tra profumi, sapori e produzioni locali.



La cornice della serata ha fatto il resto: la vista sulla pianura friulana, le luci del territorio e le note di un pianoforte acustico hanno contribuito a creare un’atmosfera intima e raffinata, trasformando la cena in un momento di incontro e valorizzazione del borgo.

La soddisfazione della Pro Loco

Soddisfatto il presidente della Pro Loco di Valle di Soffumbergo, Gian Franco Specia, che ha parlato di una serata riuscita oltre ogni previsione. “È stata una serata perfetta, che è andata ben oltre le nostre aspettative”, ha commentato Specia. “Insieme agli chef, ai sommelier e a tutto lo staff, siamo riusciti a regalare un’emozione pura, mostrando la nostra Valle sotto una luce nuova, intima e raffinata”.

Il presidente ha sottolineato anche il valore del lavoro di squadra e l’impatto positivo dell’iniziativa sull’immagine del borgo. “Vedere così tante persone felici, a proprio agio e meravigliate davanti allo spettacolo delle luci sulla pianura, ci ha riempito di orgoglio. Il meteo ci ha regalato una notte stellata che ha fatto da cornice ideale a un lavoro di squadra impeccabile. È stato un sogno che si è avverato”.

Secondo Specia, l’obiettivo era proporre un’esperienza di qualità, capace di presentare Valle di Soffumbergo sotto una veste diversa. “Il successo di questo evento è il risultato di un lavoro di squadra che ha saputo valorizzare al meglio le potenzialità del borgo, confermandosi un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama estivo friulano”.