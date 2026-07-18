La maturità al Liceo Artistico Sello.

Sono undici gli studenti del Liceo Artistico “Giovanni Sello” ad aver ottenuto il massimo dei voti all’Esame di Stato, e tre di questi, meritevoli di lode.



L’istituto, con sede principale in Piazza Primo Maggio 12/B a Udine. offre vari indirizzi, tra cui Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design Industriale e Grafica e Scenografia. Inoltre, per adulti, sono disponibili corsi serali per gli indirizzi di Audiovisivo e Multimediale e Grafica.



Ad eccellere nella specializzazione Grafica con la lode, Teresa Hosnar. Per Architettura e Ambiente, invece, Alice Mattiussi e Lucia Morettin, quest’ultima con la lode.



Per le Arti Figurative spiccano Elena Rosi, Viola Bigoni, India Ros, Caterina Babbini e Margherita Moratti. Luna Maria Colaone e Davide Tontolo con lode, per Design della Moda, e Margherita Fabbro ottiene il massimo dei voti per Design dell’Arredamento.