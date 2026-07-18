Sono undici i bravissimi del Liceo Artistico Sello, tre con la lode

18 Luglio 2026

di Giulia Coceancig

La maturità al Liceo Artistico Sello.

Sono undici gli studenti del Liceo Artistico “Giovanni Sello” ad aver ottenuto il massimo dei voti all’Esame di Stato, e tre di questi, meritevoli di lode.

L’istituto, con sede principale in Piazza Primo Maggio 12/B a Udine. offre vari indirizzi, tra cui Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design Industriale e Grafica e Scenografia. Inoltre, per adulti, sono disponibili corsi serali per gli indirizzi di Audiovisivo e Multimediale e Grafica.

Ad eccellere nella specializzazione Grafica con la lode, Teresa Hosnar. Per Architettura e Ambiente, invece, Alice Mattiussi e Lucia Morettin, quest’ultima con la lode.

Per le Arti Figurative spiccano Elena Rosi, Viola Bigoni, India Ros, Caterina Babbini e Margherita Moratti. Luna Maria Colaone e Davide Tontolo con lode, per Design della Moda, e Margherita Fabbro ottiene il massimo dei voti per Design dell’Arredamento.

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