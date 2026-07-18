Conto alla rovescia a Turriaco per l’evento “Fusi di Rock”

18 Luglio 2026

di Elena Bergamini

È un evento tanto atteso quanto ben collaudato negli anni quello che vede ritrovarsi ogni anno migliaia di persone in un solo fine settimana: è in arrivo a Turriaco, lo storicissimo “Fusi di Rock”. Da giovedì 23 a sabato 25 luglio, il paese, una piccola realtà immersa nella natura alle porte di Gorizia, ospiterà infatti molti gruppi rock locali. I gruppi che si esibiranno, nella prima giornata del festival, saranno i Buckshot Bullet, i Lip Lock e gli Snakes. Il giorno seguente, sul palco saliranno gli Another Law, i Kickback, i Sempires, mentre a chiudere in bellezza sarà la volta degli Everlong, i Royal Cage e gli Unknown.

“Fusi di Rock” nasce nel 1998 dall’ idea di un gruppo di amici appassionati alla musica rock e ben presto si trasforma, come tutt’ora in essere,  in un’associazione non-profit dal nome “Libera espressione musicale”. Partner dell’ evento, per il secondo anno consecutivo, è l’ etichetta indipendente Bravehop Redords, capitanata dalla poliedrica e bellissima artista Lucia Castellano, che quest’anno porterà con sé una sorpresa che lascerà sbalordita una buona fetta di pubblico .

All’ interno delle tre serate musicali, contornate da street food and beverage, ci sarà inoltre “Che contest!”, un contest appunto di musica inedita che vedrà la partecipazione di numerose band emergenti.

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