L’ampliamento del mercato ortofrutticolo di Udine.

Nuovi spazi espositivi, celle frigorifere e piattaforme agroalimentari. Sono gli interventi di ampliamento previsti per il mercato ortofrutticolo di Udine, in piazzale dell’agricoltura (Zau). Questa mattina infatti la giunta comunale ha dato il via libera a un progetto che vale quasi cinque milioni di euro per il primo lotto di lavori finalizzati a rendere Udine centrale rispetto al Triveneto e ad Austria e Slovenia come hub dell’agroalimentare.

La Regione investirà 8 milioni.

Il vicesindaco Loris Michelini spiega: “Abbiamo dimostrato di credere all’importanza che Udine Mercati riveste per la città. Stiamo lavorando per rafforzare e potenziare il mercato e renderlo un centro nevralgico per il tessuto produttivo ed economico non solo del Friuli, ma anche delle regioni e degli Stati confinanti”.

Michelini sottolinea poi come è stato importante l’aiuto della Regione che ha investito ulteriori 8 milioni di euro per il per la realizzazione del secondo lotto. “Mi preme porre l’accento su un altro aspetto: la Regione – conclude il vicesindaco – crede a questo progetto quanto noi e i lavori soddisferanno le richieste di molti operatori. Udine è sempre al più al centro delle dinamiche politiche”.

