Le fasce nazionali di Miss Italia 2025.

Francesca Dri, ventitré anni di Udine, ha conquistato le fasce di Miss Eleganza 2025 e Miss Creatività 2025 nell’86ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Studentessa di Economia e gestione aziendale e barista, Francesca ha saputo superare timidezza e insicurezze con coraggio, confermando il suo talento già evidenziato con il titolo di “Miss In Onda” su Telefriuli. La fascia regionale di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia le era stata assegnata al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Le altre fasce nazionali

Oltre a Francesca Dri, le finaliste hanno ricevuto i seguenti titoli:

Beatrice Sartori – Miss Miluna 2025 (Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta)

Chiara Cenci – Miss Rocchetta Bellezza 2025 e Miss Cinema 2025 (Miss Trentino Alto Adige)

Giada Stabile – Miss Sport Givova 2025 (Miss Sicilia)

Miriam Del Contrasto – Miss Framesi 2025 (Miss Lombardia)

Asia Campanelli – Miss MyLamination 2025 (Miss Marche)

Anastasia Orrù – Miss Sorriso BlancOne 2025 (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)

Alicya Ferrero – Miss Coraggio 2025 (Miss Valle d’Aosta)

Angelica Parma – Miss Italia Influencer e Miss Italia Social 2025 (Miss Eleganza Emilia Romagna)

Questi titoli sono stati assegnati in attesa della finalissima, in diretta questa sera dal PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM), che decreterà la nuova Miss Italia 2025.