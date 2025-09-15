Il meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 16 settembre

Il meteo in Friuli.

Meteo nuovamente all’insegna dell’instabilità, in Friuli Venezia Giulia, a causa di un fronte freddo che martedì 16 settembre attraverserà la regione. Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con qualche schiarita possibile verso la costa occidentale. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, più frequenti nel pomeriggio e in serata e sulle zone orientali; qualche temporale potrebbe risultare localmente intenso.

Durante la giornata il vento soffierà moderato da sud lungo la costa, per poi girare a Bora moderata verso sera, con raffiche anche sostenute a Trieste e nelle zone orientali. Le temperature si manterranno tra i 16 e i 18 gradi nelle ore più fresche, fino ai 23-26 gradi le massime mentre lungo la costa oscilleranno tra i 18 e i 20 gradi, con massime intorno ai 23-25 gradi.

Sulle montagne, a 1000 metri la temperatura si attesterà sui 14 gradi, mentre a 2000 metri scenderà a circa 8 gradi. Da mercoledì la rimonta dell’anticiclone garantirà tempo stabile e un graduale aumento delle temperature.