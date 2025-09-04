La monoposto elettrica da gara dell’università di Udine, l’Uniud E-Racing Team, sarà al Fvg Young Festival di Trieste.

L’Uniud E-Racing Team, la squadra corse dell’Università di Udine, con la nuova monoposto elettrica da competizione “Serena II Evo”, parteciperà sabato 6 settembre, a Trieste, al Fvg Young Festival. Dalle 10, in piazza Ponterosso, sarà possibile vedere da vicino la vettura, scoprire i dettagli tecnici e confrontarsi con gli studenti che hanno progettato e realizzato la terza generazione del prototipo. Grazie al loro impegno e alle loro competenze hanno saputo trasformare un’idea in un progetto di respiro internazionale.

La “scuderia” dell’Ateneo friulano è un progetto d’innovazione e di mobilità sostenibile basato su un’attività formativa e laboratoriale che coinvolge una cinquantina di studenti di diversi corsi di studio. Unendo competenze e prospettive differenti hanno saputo ideare e costruire una monoposto che da tre anni gareggi stabilmente nel campionato internazionale Formula Student.

Fvg Young Festival ha l’obiettivo di valorizzare i progetti giovanili e le eccellenze regionali. Offre così un’importante vetrina a studenti e giovani professionisti impegnati in ambiti che spaziano dall’arte alla cultura, dalla musica allo sport, fino alla tecnologia e all’innovazione. La manifestazione è organizzata da Platinum Eventi FVG, con Vigna PR e con il brand regionale “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Serena II Evo.

La piccola Formula uno elettrica dell’Ateneo friulano raggiunge i 120 chilometri orari, ha un motore da 80 chilowatt di potenza (circa 100 cavalli) e pesa 295 chilogrammi. Il progetto, capofila il Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, è nato nel 2021 all’Uniud Lab Village, il polo di ricerca applicata e integrata con le imprese dell’Ateneo. La monoposto – i colori “sociali” sono bianco, blu e nero – ha debuttato in pista nel 2023. Il valore del progetto è di circa 100 mila euro finanziati dall’Ateneo e da 33 aziende ed enti che collaborano e lo sostengono con risorse e componentistica.

Il campionato Formula Student.

Si tratta della competizione riservata ai prototipi a propulsione elettrica o tradizionale ideati e costruiti da studenti universitari di tutta Europa. Deriva dall’americana Formula Sae, ideata nel 1981 dall’Università di Austin (Texas). L’obiettivo è promuovere l’innovazione e la ricerca in campo automobilistico e fornire agli studenti un’esperienza pratica per acquisire competenze ingegneristiche e imprenditoriali. Le squadre universitarie partecipanti sono giudicate per la loro abilità nel progettare e costruire una monoposto competitiva e per la loro capacità di presentare efficacemente il progetto.

Oltre alle ispezioni tecniche che verificano la conformità al regolamento, gli studenti prendono parte a prove statiche – analisi ingegneristiche ed economico-finanziarie – e a prove dinamiche, dove gareggiano con la vettura. La monoposto deve, in particolare, essere sufficientemente manovrabile da poter affrontare una gimcana e avere una autonomia di almeno 22 chilometri.