Le indagini dopo il colpo da 70mila euro in villa a Maron di Brugnera, droni e telecamere per rintracciare i rapinatori.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Sacile e del nucleo investigativo di Pordenone sulla rapina avvenuta martedì sera in una villa di Maron di Brugnera, dove una banda di cinque uomini ha minacciato la figlia 19enne della famiglia Polesello con un coltello prima di fuggire con un bottino stimato superiore ai 70 mila euro.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i malviventi avrebbero agito in meno di quindici minuti, entrando in casa intorno alle 19, quando la ragazza si trovava sola. Dopo aver suonato il campanello, i rapinatori, con il volto travisato, hanno intimato alla 19enne di non muoversi e le hanno chiesto dove fossero custoditi gli oggetti di valore.

Dopo aver rovistato tra le stanze, i ladri hanno raggiunto l’auto parcheggiata vicino alla villa e sono fuggiti con svariati oggetti di valore trovati in casa, per un bottino di circa 70mila euro. Dopo il colpo, la banda si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella villa, avvalendosi di droni per la mappatura dall’alto e raccogliendo rilievi dattiloscopici e immagini dall’impianto di videosorveglianza interno. Le indagini mirano ora a identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica del colpo.