Morto il ciclista investito nel pomeriggio a Udine.

E’ morto poco dopo il ricovero in ospedale, il ciclista che questo pomeriggio è stato investito a Udine in viale Monsignor Nogara, da una Mercedes. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto: l’uomo, un sessantenne di origine rumena che viveva nel capoluogo, poco lontano da lì, non ce l’ha fatta.

A quanto pare da una prima ricostruzione il giovane alla guida dell’auto sarebbe stato abbagliato dalla luce del tramonto e non avrebbe visto l’uomo che stava attraversando la strada in bici in direzione di via della Faula. La macchina invece si stava muovendo verso la tangenziale.

Nell’impatto, avvenuto a poca distanza dall’Istituto Marinoni, il 60enne è finito sul cofano dell’auto e poi è stato sbalzato a terra. Le sue condizioni era subito apparse gravissime ai sanitari giunti sul posto. Sul luogo dell’incidente, anche la Polizia locale per i rilievi. Il viale è quindi stato chiuso al traffico in direzione tangenziale per più di un’ora, causando qualche disagio.