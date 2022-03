La situazione delle multe della Ztl a Udine.

Uno tsunami, più che un’onda lunga, quello che si è abbattuto a Udine per le multe della Ztl in centro. “Sapevamo di ereditare una situazione difficile, ma la realtà ha superato le fantasie più sfrenate. La loro Ztl è stata, praticamente, un tiro al bersaglio contro i cittadini. A distanza di anni, lo confesso, resto ancora sorpreso pensando alle intuizioni geniali della giunta precedente”, dice l’assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani.

Sono decine le cartelle che si sono visti recapitare in questi giorni i residenti. Alcune da diverse migliaia di euro per infrazioni plurime commesse passando sotto l’occhio della telecamere della Ztl. Una soluzione per risolvere questo terremoto arrivato alla fine della pandemia non sembra esserci.

La più originale è quella proposta dell’assessore alle Finanze Francesca Laudicina. “Istituire uno sportello per gli ex assessori dalla sinistra udinese – dice -. Noi mettiamo a disposizione gli spazi, loro potranno illustrare nei dettagli ai cittadini e agli imprenditori in difficoltà per le cartelle esattoriali ricevute, il loro piano brillante e, soprattutto, potranno spiegare come sia possibile che arrivi questo diluvio di multe. Soprattutto, potranno dare la soluzione al problema”.

