Infarto in strada, Silvano non ce l’ha fatta: morto il “meccanico di Feletto”

Silvano Pitassi è morto dopo un malore in strada a Tavagnacco.

Non ce l’ha fatta Silvano Pitassi: l’uomo è morto ieri dopo un infarto in strada a Tavagnacco. L’82enne aveva avuto un malore in via Udine, seguito da arresto cardiocircolatorio. I passanti avevano subito dato l’allarme e iniziato le manovre salvavita; all’arrivo dei sanitari era stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Pitassi, 82enne originario di Orsaria, ha fatto il meccanico per tutta la vita gestendo un’officina e un distributore. Amava infatti farsi chiamare “il meccanico di Feletto“. E in paese, l’uomo era molto conosciuto e amato.

Il titolare dell’Hotel Là di Moret gli ha dedicato un affettuoso post: “Silvano Pitassi era l’amico di tutti – ha scritto Edoardo Marini -. Quelle persone che fanno “paese”, che fanno “festa” sempre sorridente e meravigliato verso le cose belle della vita. Ballerino, giocatore di carte, buona forchetta, sempre pronto alla risata davanti un buon bicchiere di vino. Ci mancherai Silvano, ci mancherà la tua simpatia, ma a ogni festa sarai ancora un po’ con noi a ridere e scherzare. Ci hai regalato la tua leggerezza, la tua capacità di portare allegria, che il cielo ti ritorni tutta la leggerezza che hai sempre in abbondanza dispensato a chi ti stava intorno”. I funerali di Silvano Pitassi saranno celebrati giovedì 18 ottobre alle 15, nella chiesa di Feletto.