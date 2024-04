A Udine più spazi per il mercato di Piazza Duomo

Tre nuovi stalli per il mercato in piazza Duomo.

L’Amministrazione Comunale di Udine ha deciso di ampliare gli spazi relativi a Piazza Duomo, dopo aver ascoltato attentamente le esigenze degli ambulanti non dotati di un posto fisso all’interno del mercato comunale del centro. Questa iniziativa fa seguito agli incontri avuti dall’amministrazione comunale con i mercatari, dopo lo spostamento del mercato dalla consueta sede di Piazza XX Settembre alla nuova destinazione temporanea di fronte alla cattedrale della città.

Già da domani saranno tre gli ulteriori stalli messi a disposizione per gli “spuntisti” nelle giornate di giovedì e sabato. La decisione di ampliare gli spazi del mercato è stata presa al fine di garantire una ancora maggiore possibilità di partecipazione. Questi spazi saranno occupati solo in via residuale, nel caso in cui non ci fossero altri posteggi disponibili, permettendo così una maggiore flessibilità e accesso per gli operatori ambulanti. I posteggi ulteriori sono stati ricavati nella zona nord della piazza, misurano tre metri per tre e non consentono di poter utilizzare un eventuale parcheggio.

I nuovi spazi.

L’ampliamento degli spazi del mercato comporta ulteriori modifiche alle planimetrie e alle schede mercatali, che sono state aggiornate per indicare puntualmente le posizioni di ciascun posteggio, le dimensioni e le limitazioni degli stessi.