Chiudere una call di lavoro e, un attimo dopo, trovarsi immersi nello spettacolo delle Dolomiti Pesarine; quello che sembra il sogno di ogni nomade digitale diventa realtà a Sappada: sono terminati i lavori per il nuovo spazio di coworking all’interno dello storico immobile di Borgata Bach, lo stesso che ospita l’ufficio postale.

Un ufficio moderno in Borgata Bach

Lo spazio è stato completamente rivoluzionato per offrire un ambiente di lavoro contemporaneo, luminoso e iper-connesso. L’intervento rientra nella rete nazionale “Spazi per l’Italia”, un progetto che punta a trasformare i piccoli centri in hub tecnologici capaci di attrarre professionisti e imprese.

La struttura è stata ripensata per essere funzionale e accogliente, mettendo insieme diverse soluzioni per favorire la concentrazione. All’interno si trovano infatti quattro uffici privati: due stanze più intime da due postazioni, ideali per freelance o piccoli team, e altre due più ampie, capaci di ospitare fino a quattro persone per i gruppi di lavoro più numerosi.

A completare l’offerta c’è un open space condiviso, pensato per chi cerca una postazione dinamica e ama il clima collaborativo. Ogni ambiente è dotato di arredi moderni, Wi-Fi ad alta velocità e climatizzazione, con l’aggiunta di sale riunioni dedicate e aree break per i momenti di relax.

Lavorare dove gli altri vanno in vacanza

La vera forza del progetto è la sua apertura: lo spazio è aperto a tutti. È pensato per i residenti che hanno bisogno di un ufficio professionale, ma anche per i lavoratori da remoto, stagionali e visitatori che frequentano Sappada e desiderano conciliare la carriera con la permanenza in montagna.

La rete in Friuli Venezia Giulia

Sappada segna un passo importante per il territorio friulano, confermando l’impegno di Poste Italiane nel portare innovazione anche nelle aree montane. Dopo le attivazioni di Sagrado e Sappada, il modello di coworking si espanderà presto in tutta la regione: le prossime aperture sono già previste a Trieste, Pordenone, Udine e Ronchi dei Legionari, creando una rete diffusa che abbatte le distanze tra città e montagna.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it