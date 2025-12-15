Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e Coro del Friuli Venezia Giulia celebrano il Natale a Udine e Tolmezzo con un doppio appuntamento.

L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e il Coro del Friuli Venezia Giulia si uniscono per celebrare il Natale con un doppio appuntamento musicale di grande suggestione: mercoledì 17 dicembre nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Udine e giovedì 18 dicembre nel Duomo Arcidiaconale di San Martino Vescovo di Tolmezzo, con un’introduzione a cura di don Alessio Geretti. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 20.30 e saranno a ingresso libero.

Protagonisti sul palco oltre 120 musicisti under 25 e coristi under, con la partecipazione del controtenore Nicholas Ceragioli e la direzione del giovane e talentuoso maestro austriaco David Schlager. Il programma intreccia mondi sonori diversi, capaci di evocare la magia del Natale in tutte le sue sfumature: dalla fiaba all’introspezione spirituale.

L’ouverture dell’opera Hänsel e Gretel di Engelbert Humperdinck apre il concerto con atmosfere fiabesche, che proseguono ne Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, capolavoro intramontabile e simbolo musicale delle festività. La seconda parte del concerto è dedicata ai Chichester Psalms di Leonard Bernstein, uno dei capolavori della musica sacra del Novecento, ricchi di suggestioni ritmiche e affascinanti combinazioni timbriche per un esito di maestosa solennità.

Il concerto è inserito nella Stagione Diffusa 2025 dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, main partner: PrimaCassa FVG e beanTech. Chi organizza l’evento “ringrazia per i due concerti di Natale le parrocchie di Santa Maria Annunziata nella Chiesa Metropolitana e di Santa Maria Oltrebut e San Martino Vescovo di Tolmezzo”.