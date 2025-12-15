“Nostalgia canaglia Xmas edition”, a Palazzolo arriva Gazebo

Sabato 20 dicembre a Palazzolo dello Stella prenderà infatti il via “Nostalgia canaglia Xmas edition”: sul palco Gazebo.

Dopo il grande successo riscontrato soprattutto durante le ultime manifestazioni estive di Sant’Antonio, con numerosi big nazionali della musica come Sandy Marton e Sabrina Salerno, il comitato festeggiamenti di Palazzolo dello Stella ha deciso di proporre lo stesso format, in chiave invernale.

Sabato 20 dicembre prenderà infatti il via “Nostalgia canaglia Xmas edition” che, dalle ore 21, presso l’ area festeggiamenti, ospiterà l’artista che ha fatto ballare milioni di persone negli anni ’80 e non solo: sul palco salirà l’ intramontabile Gazebo, superstar della italo disco e balzato in cima alle hit grazie a pezzi come “Masterpiece” e “I like Chopin”, che ha dato la colonna sonora anche al film dei fratelli Vanzina “Vacanze di Natale” nel 1983.

L’ ingresso è a pagamento e i biglietti sono acquistabili sul sito ticketsms.it e presso la tabaccheria “Da Rosy” a Palazzolo. L’ evento è organizzato e promosso interamente dal Comitato festeggiamenti S Antonio APS con il sostegno del Consiglio regionale del Fvg.