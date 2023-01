Il Comune cerca un custode per il Palamostre di Udine.

Il Comune cerca un custode per il Palamostre di Udine, ma, a quanto pare, incontra delle difficoltà. L'amministrazione, infatti, ha pubblicato il bando già una volta, a fine estate del 2021: nessuno, però, si è presentato, nonostante i termini fossero anche stati prorogati.

Così, adesso ci riprova con un nuovo bando. L’incarico, destinato ai dipendenti dello stesso Municipio e della durata di cinque anni prorogabili, prevede la concessione dell’alloggio di servizio gratuitamente: un tricamere da 80 metri quadrati.

La figura dovrà occuparsi dell’apertura e chiusura dei locali nonché del controllo dell’affluenza del pubblico nella struttura e di quello di funzionamento degli impianti. Svolgerà attività anche in regime di reperibilità e in caso di allarme dovrà intervenire assieme alla Polizia; avrà compiti di vigilanza di tutto il complesso e dovrà segnalare eventuali criticità. L’incarico di custode sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro e il servizio dovrà essere garantito per tutto l’anno.